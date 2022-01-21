Arka sokaklar 611 bölüm full izle

Arka Sokaklar 611. Bölüm Özeti

Kanal D’nin her Cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, bu hafta 611.bölümü ile izleyici ile buluşacak. Sevilen dizinin bu haftaki bölümünün konusu ise şöyle;

Rıza Baba’nın davetsiz bir ziyaretçisi olur. Bu sırada kendisine atılan iftiradan bir an önce kurtulması gereken Mesut, İlyas Albay’dan yardım ister.

Mesut, üzerine atılan suçu temizlemeye çalışıyor! Arka Sokaklar yeni bölümü ile 21 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'da Kanal D’de......

Ekibimiz bir kavgaya müdahale eder ve burada kız kardeşini arayan Levent ile karşılaşırlar. Ekibimiz Levent’e kız kardeşini bulma konusunda söz verir. Fakat Levent’in gizlediği şeyler vardır.

Mafya babası Noyan, yaşadığı silahlı saldırıdan sonra koruma talep eder. Öldürülen bir kızın vakasını inceleyen ekibimizin, kurban ile Noyan arasında bir bağlantı kurması uzun sürmeyecektir.

Arka Sokaklar yeni bölümü ile 21 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'da Kanal D’de...

CANLI VE TEKRAR İZLE

Kanal D’nin, 16 sezondur ekranda olan fenomen dizisi Arka Sokaklar, iki hafta aradan sonra 610’uncu bölümü ile ekrana geldi. Her Cuma akşamı yeni bölümleri ile izleyicisiyle buluşan dizi yayınlanan bu bölümü ile zirvede yer aldı.

Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı Arka Sokaklar, Kantar Medya’nın verilerine göre Total kategoride 8,84 reyting ve yüzde 19,35 izlenme payı alarak günün en çok izlenen yapımı oldu.

Başrollerinde; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu ve Oya Okar’ın olduğu dizi Arka Sokaklar, yeni bölümleri ile Cuma akşamları Kanal D’de...