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2019'da Youtube Türkiye'de Trend Olan Videolar, Kişiler ve Olaylar

Youtube tarafından her yıl yıl sonunda o yıla damga vuran videolar, olaylar ve kişiler açıklanır. Beyaz'dan Candan Erçetin'e Erkek Dayanışmalı Cevap adlı video da yılın trendleri arasında.Kısaca yıl boyunca trend olan videolar, geçmişe eğlenceli bir yolculuk ve hafızalarımızın yenilenmesini sağlar. Her yıl olduğu gibi bu yılda YouTube da 2019 trendlerini belirleyen videolara, insanlara ve olaylara geri dönüp onları hatırlama zamanı.

Gündem 07.12.2019, 11:02
2019'da Youtube Türkiye'de Trend Olan Videolar, Kişiler ve Olaylar
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Youtube tarafından her yıl yıl sonunda o yıla damga vuran videolar, olaylar ve kişiler açıklanır. Beyaz'dan Candan Erçetin'e Erkek Dayanışmalı Cevap adlı video da yılın trendleri arasında.Kısaca yıl boyunca trend olan videolar, geçmişe eğlenceli bir yolculuk ve hafızalarımızın yenilenmesini sağlar. Her yıl olduğu gibi bu yılda YouTube da 2019 trendlerini belirleyen videolara, insanlara ve olaylara geri dönüp onları hatırlama zamanı. 

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