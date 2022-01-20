20 Ocak 2022 Perşembe Fox TV yayın akışı: Fox TV Canlı Yayın - Canlı TV İzle

08.00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT CANLI

10.45 EKONOMİ ARASI CANLI

11.00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI

13.00 EN HAMARAT BENİM YENİ BÖLÜM

16.45 FULYA İLE UMUDUN OLSUN CANLI

19.00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER CANLI

20.00 MAHKUM YENİ BÖLÜM

23.45 AŞK MANTIK İNTİKAM ALT YAZILI

02.15 KANUNSUZ TOPRAKLAR ALT YAZILI

05.00 KEFARET ALT YAZILI

06.00 KADIN ALT YAZILI

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MAHKUM 6. BÖLÜM ÖZETİ

Kaza yapan Büge, olayın şokundayken yardımına Barış yetişir. Sevdiği kadının hapse girmesine gönlü el vermez. Büge’nin suçunu üstlenir. Fakat bir taşla iki kuş vurma niyetindedir. Bağlantılarını kullanıp Fırat’ın koğuşuna yerleşmeye karar verir. Dört duvar arasında kalıp, Fırat’ın neler hatırlayıp hatırlamadığını öğrenmenin peşine düşecektir.

Nazlı’nın yaşadığını öğrenip yeniden umutlanan Fırat; cinayet gecesi ile ilgili kilit bir an daha hatırlar. Bir yandan hafızasının sınırlarını zorlayıp, bir yandan kızına ulaşmalıdır. Nazlı’ya giden yol, gizemi çözülemeyen Ali’den geçer. Fırat’a en büyük yardım yine Cemre’den gelecektir.

İki düşman, ilk defa aynı çatının altındadır. Acaba Fırat Bulut, bu eski düşmanı hatırlayacak mı?