20 Ocak 2022 Perşembe Fox TV yayın akışı: Fox TV Canlı Yayın - Canlı TV İzle
20 Ocak 2022 Perşembe Fox TV yayın akışı: Fox TV Canlı Yayın - Canlı TV İzle
08.00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT CANLI
10.45 EKONOMİ ARASI CANLI
11.00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI
13.00 EN HAMARAT BENİM YENİ BÖLÜM
16.45 FULYA İLE UMUDUN OLSUN CANLI
19.00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER CANLI
20.00 MAHKUM YENİ BÖLÜM
23.45 AŞK MANTIK İNTİKAM ALT YAZILI
02.15 KANUNSUZ TOPRAKLAR ALT YAZILI
05.00 KEFARET ALT YAZILI
06.00 KADIN ALT YAZILI
MAHKUM 6. BÖLÜM ÖZETİ
Kaza yapan Büge, olayın şokundayken yardımına Barış yetişir. Sevdiği kadının hapse girmesine gönlü el vermez. Büge’nin suçunu üstlenir. Fakat bir taşla iki kuş vurma niyetindedir. Bağlantılarını kullanıp Fırat’ın koğuşuna yerleşmeye karar verir. Dört duvar arasında kalıp, Fırat’ın neler hatırlayıp hatırlamadığını öğrenmenin peşine düşecektir.
Nazlı’nın yaşadığını öğrenip yeniden umutlanan Fırat; cinayet gecesi ile ilgili kilit bir an daha hatırlar. Bir yandan hafızasının sınırlarını zorlayıp, bir yandan kızına ulaşmalıdır. Nazlı’ya giden yol, gizemi çözülemeyen Ali’den geçer. Fırat’a en büyük yardım yine Cemre’den gelecektir.
İki düşman, ilk defa aynı çatının altındadır. Acaba Fırat Bulut, bu eski düşmanı hatırlayacak mı?