19 Ocak 2022 Tv8 Yayın Akışı
19 Ocak 2022 Çarşamba günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?
Gündem 19.01.2022, 14:50 19.01.2022, 14:53
Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV8 YAYIN AKIŞI
07:158'de Sağlık / Yeni BölümProgram
08:30Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / CanlıProgram
11:15MasterChef TürkiyeYarışma
11:15Survivor All StarYarışma
13:30Survivor Panorama / CanlıProgram
16:00Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni BölümYarışma
20:00Survivor All Star / Yeni BölümYarışma
00:15Survivor Ekstra / CanlıProgram
01:30Zuhal Topal'la YemekteyizYarışma
03:30Müge ve Gülşen'le 2.SayfaProgram
05:30Oynat BakalımProgram