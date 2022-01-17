17 Ocak 2022 Tv8 Yayın Akışı

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30Oynat BakalımProgram

07:158'de Sağlık / Yeni BölümProgram

08:30Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / CanlıProgram

11:15Survivor All StarYarışma

13:30Survivor Panorama / CanlıProgram

16:00Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni BölümYarışma

20:00Survivor All Star / Yeni BölümYarışma

00:15Survivor Ekstra / CanlıProgram

01:30Zuhal Topal'la YemekteyizYarışma

03:30Müge ve Gülşen'le 2.SayfaProgram

05:30Oynat BakalımProgram