Gönül Dağı 55.Bölüm Özet

Asya ve Ramazan’ın düğün günü gelmiştir. Düğün telaşı devam ederken, herkes Ramazan’ı uyarmak için çabalasa da Ramazan kararlıdır.

Asya ve Ramazan’ın girdiği bu yol, Asuman ile Ramazan’ın yollarını kesin olarak ayırırken, bu sırada yaşanan bir gelişme Asuman, Ramazan ve Asya’yı nasıl bir sona sürükleyecektir? Dava süreci devam ederken Sefer’in ameliyatına girmesi

Kenan için durumun daha da zorlaşmasına neden olur. Bu şartlar altında Kenan’ı bekleyen gelişme ne olacaktır? Öte yandan ameliyat sonrası yavaş yavaş kendine gelen Sefer’in hafızası yerinde değildir. Sefer’in bu probleminin nasıl etkileri olacaktır?

Gönül Dağı 54.Bölüm Özet

Uçan arabanın test sürüşünün başarılı geçmesi ile Taner'i bekleyen yeni fırsatlar vardır. Taner'in yükselişe geçmesinin yanı sıra Veysel ve Ramazan'da ise durum tam aksi yönde seyretmektedir. Hayat, amcaoğullarını ayrı noktalara sürüklerken, çalıştığı şirket tarafından Taner'e önemli manevralar almasını sağlayacak bir teklif sunulur fakat kabul ettiği takdirde vazgeçmesi gereken şeyler olacaktır. Herkesin hayatını etkileyecek bu durum karşısında Taner'in alacağı karar ne olacaktır?