ZUBİZU üyelerine CarrefourSA'da alışveriş ayrıcalığı

İSTANBUL (AA) - ZUBİZU, CarrefourSA ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle yeni bir kampanya başlattı.

ZUBİZU ve CarrefourSA'dan yapılan ortak açıklamaya göre, kampanya, 30 Kasım'a kadar sürecek.



Doğuş Grubu’nun pazarlama platformu Doğuş Müşteri Sistemleri’ne (DMS) ait yaşam tarzı mobil uygulaması ZUBİZU, 2 bin 500 milyonu aşkın üyesine 500’den fazla marka ile 12 binden fazla satış noktasında ayrıcalıklar sunacak.

ZUBİZU, bu kez de Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki, Türkiye organize perakende sektörünün öncü markası CarrefourSA ile yeni bir iş birliğine imza attı.



Kampanya kapsamında 1 ila 30 Kasım tarihleri arasında ZUBİZU uygulaması üzerinden kampanyaya katılan müşteriler, Türkiye’deki tüm CarrefourSA’lardan cep telefonu numarasını söyleyerek yapacağı 400 TL ve üzeri alışverişlerde 40 TL puan kazanacak. 6 Aralık'ta puan kazanan tüm kullanıcıların CarrefourSA kartlarına 40 TL’lik puan tanımlanmış olacak.



ZUBİZU üyelerinin kampanyadan yararlanmak için uygulamada yer alan CarrefourSA sayfasından sadece bir kere kampanyaya katılarak mevcut CarrefourSA kartı ya da o sırada oluşturulacak sanal kartı tanımlamaları yeterli olacak.





