Ziyarete gittikleri halasının parasını ve cep telefonun çaldılar

KIRIKKALE (AA) - Delice ilçesinde ziyarete gittikleri halasının yaklaşık 6 bin lirasını ve cep telefonunu çalan kardeşler gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara'da ikamet eden Y.D. (16) ve M.D, Delice ilçesinde oturan halası Y.D'yi ziyarete gitti. Evde işle uğraştığı sırada halasının çantasında bulunan 5 bin 740 lira ile cep telefonunu alan kardeşler bir süre sonra evden ayrıldı.

Yeğenleri evden ayrıldıktan sonra çantasının karıştırıldığı ve içerisindeki para ile cep telefonunun çalındığı fark eden hala, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Şüpheli kardeşlerin bir yolcu otobüsüne binerek ilçeden ayrıldığını tespit eden polis ekipleri, durumu Balışeyh İlçe Emniyet Amirliği ekiplerine bildirdi.

İlçe girişinde otobüsü durduran ekipler, Y.D. ve M.D. kardeşleri gözaltına aldı. Şüpheliler üzerinde yapılan aramada, Y.D'nin iç çamaşırında gizli 5 bin 740 lira ile cep telefonu ele geçirildi.

İlçe Emniyet Amirliği ekiplerine teslim edilen kardeşlerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.