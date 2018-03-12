Zeytin Dalı Harekatı'na destek

KONYA (AA) - Karapınar'dan bir heyet Zeytin Dalı Harekatı'ne destek amacıyla sınır bölgesine gitti.

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, AK Parti Karapınar İlçe Başkanı Nadi Tartan, STK temsilcileri ve muhtarlardan oluşan heyet ilk olarak Kırıkhan ilçesinde Kızılay kan merkezinde kan bağışında bulundu.

Heyet sonra Reyhanlı sınırında yer alan askeri birlik ile Gaziantep İslahiye Kaymakamı Ramazan Yıldırım'ı ziyaret etti. Karapınarlı vatandaşların gönderdiği hediyeler ile çeşitli okullardaki öğrencilerin yazdıkları mektupları yetkililere teslim etti.