AKSARAY (AA) - Aksaray'ın merkeze bağlı Hırkatol köyünde Zeytin Dalı Harekatı'na destek için mevlit okutuldu.

Afrin şehitleri ve harekatın başarıya ulaşması için okunan mevlide tüm köylüler katıldı. Mehmetçik için okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından dua edildi.

Hırkatol Köyü Muhtarı Ramazan Baş, yaptığı konuşmada, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na manevi olarak destek için program düzenlediklerini söyledi.

Şehit ve gazilere millet olarak büyük bir minnet borçlarının olduğunu ifade eden Baş, şunları kaydetti:

"Mehmetçiklerimizin yanlarında olamasak da gönüllerimizin onlarla olduğunu ifade etmek için bir çalışma başlattık. Cuma günü köyümüzde bir yardım toplayarak 10 tane koyun alıp köyden bir kısım vatandaşımızla Hatay'a gittik. Almış olduğumuz koyunları Mehmetçiklerimize hediye edip dua ettik. Bugün ise köy halkı olarak şehit ve gazilerimiz için mevlit okuttuk. Allah oradaki Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun."







