Zeytin Dalı Harekatı'na destek

ANKARA (AA) - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Sevgi Çiçeği İlkokul öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde devam eden Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere moral vermek amacıyla mektup yazdı.

Sevgi Çiçeği İlkokulu 2. ve 3. sınıf öğrencileri, 20 günlük çalışmalar sonunda harekat anısına okul panolarını hazırlayarak resimler astı. Panolarda şehit düşen askerlerin resimleri, öğrencilerin askerler için yazdıkları şiirler ve resimler yer aldı.

Çocukların vatan, millet, bayrak, sevgisinin bu sayede pekiştiğini dile getiren sınıf öğretmenleri mektupların çok duygulu olduğunu ifade etti.

Öğrencilerden Mustafa Onur Orhan, "Onlar bizim için kendilerini feda ediyorlar. Kimisi evli, kimisi çocuklu oluyor. Bu mektubu onlara destek için yolluyorum." dedi.

İncinas Tonel ise "Askerlerimiz bizim için canını feda etti. Sevdiklerinden ayrılarak bizim için gidiyorlar. Askerlerimize sonsuz teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Yazdıkları mektupları Afrin operasyonuna katılan güvenlik güçlerine posta yolu ile gönderen öğrenciler hep birlikte asker selamı vererek "Her Türk asker doğar" sloganları attı.