KONYA (AA) - Karapınar'da kafe işletmecisi Saffet Sonkaya, Zeytin Dalı Harekatı'na destek için bir günlük gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Sonkaya, kendisinin emekli bir asker olduğunu söyledi.

Askerimize destek için bir günlük gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlama kararı aldığını ifade eden Sonkaya, "Birlik ve beraberliğimiz göstermek için böyle bir şey yapma kararı aldım. İlanlarla vatandaşlardan destek istedim. Onlar da bana destek verdi. Askerlerimiz, ülkemiz için bizler için bayrak için mücadele ediyor. Onlara ne yapsak azdır. Kuruşuna kadar helal olsun." diye konuştu.