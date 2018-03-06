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Zeytin Dalı Harekatı

- Genelkurmay Başkanlığından, Zeytin Dalı Harekatı'nda 1 Mart'ta yaralanan bir askerin tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu bildirildi

06 Mart 2018 Salı 16:50
Zeytin Dalı Harekatı
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ANKARA (AA) - Zeytin Dalı Harekatı'nda, 1 Mart'ta yaralanan bir asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de gerçekleştirilen operasyonlar sırasında, 1 Mart'ta yaralanan ve tedavisine Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam edilen askerin şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Anahtar Kelimeler:
Genelkurmay BaşkanlığıGülhane Eğitim Ve Araştırma HastanesiZeytin Dalı Harekatı
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