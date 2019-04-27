Zaralı öğrenciler Çanakkale'ye uğurlandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde lise öğrencileri için Çanakkale-İstanbul Gezisi düzenlendi.

Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Zara Kaymakamlığı tarafından düzenlenen "Zaralı Öğrenciler Çanakkale'de, Ecdadının İzinde" adlı etkinlik çerçevesinde Zara Mehmet Habib Soluk Fen Lisesi öğrencileri Çanakkale-İstanbul gezisi için uğurlandı.

Zara Garnizon Şehitliği önünde düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Kaymakam Mehmet Sayın, "Gençlerimizin Çanakkale'yi ziyaret ederek Çanakkale ruhunu, ecdadımızın nasıl bir zafer kazandığını yerinde görüp, hissetmeleri amacıyla gezimizi tertip ettik. Çanakkale'nin ardından İstanbul'da tarihi mekanları ziyaret edecek gençlerimiz ülkemizin bugünlere nasıl geldiğini, şanlı Türk tarihini bir nebze olsun yaşama imkanı bulacaklar." dedi.