Zara'da Halk Eğitim Merkezi sergi açtı

SİVAS (AA) - Zara Şehit Vahip Dinler Halk Eğitimi Merkezi tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

Zara Şehit Vahip Dinler Halk Eğitimi Merkezi tarafından Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen yıl sonu sergisinin açılışı törenle gerçekleştirildi.

Kaymakam Mehmet Sayın, Belediye Başkanı Fatih Çelik, kurum amirleri ve kursiyerler tarafından kurdele kesimiyle ziyarete açılan sergide, kursiyerler bir yıl süreyle yaptıkları göz nuru el emeği ürünlerini sergiliyor.

Şehit Vahip Dinler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Alparslan Ergüt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2018-2019 Eğitim-Öğretim dönemi içerisinde kurumumuz olarak 33 genel, 33 mesleki, 13 de okuma yazma kursu açtık. Toplamda açtığımız 79 kursumuzda bin 574 kursiyerimiz eğitim aldı. İlk kez bu yıl açtığımız filografi kursumuz başta olmak üzere bakır rölyef, dikiş nakış, mefruşat, el sanatları, yağlı boya resim kurslarımızda ürettiğimiz ürünlerden oluşan sergimiz üç gün süre ile halkımızın ziyaretine açık olacaktır." dedi.