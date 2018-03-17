Zara'da girişimcilik kursu açıldı

SİVAS (AA) - Zara ilçesinde uygulamalı girişimcilik kursu düzenlendi.

Zara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı (STSO) planlamasında, KOSGEB desteğiyle Belediye Kültür Merkezi'nin konferans salonunda uygulamalı girişimcilik kursu düzenlendi.

Zara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Okur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursun 8.'sini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kursa 20 kursiyerin katıldığını aktaran Okur, "Kursiyerlerimiz 32 saat eğitim aldı. Kursumuz Cumhuriyet Üniversitesi Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'ndan Öğretim Üyesi Derya Kutlu hocamız tarafından verildi. Kursumuzun ilçemizde açılmasında emekleri olan STSO Başkanımız Osman Yıldırım'a teşekkürlerimizi sunuyorum." dedi.

Bu zamana kadar açtıkları uygulamalı girişimcilik kurslarında 180 kursiyerin sertifika aldığını belirten Okur, kursların devam edeceğini de sözlerine ekledi.