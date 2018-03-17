Zara Ziraat Odasından Zeytin Dalı Harekatı'na destek

SİVAS (AA) - Zara Ziraat Odası meclisi ve yönetimi Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Hatay'a gitti.

Hatay'ın Hassa ilçesine gidecek kafile Zara Ziraat Odası binası önünde toplandı.

Grup adına açıklama yapan Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, ülkenin zor süreçlerden geçtiğini belirterek, "Tarih boyunca nice zaferler kazanan ordumuz Zeytin Dalı Harekatı ile dünya sathına adını bir kez daha yazıyor. Kahraman Mehmetçiğimize maddi ve manevi desteklerimizi sunmak, ordumuzun her zaman yanında olduğunu bildirmek üzere Hatay'ın Hassa ilçesine gidiyoruz." diye konuştu.

Mehmetçik'e moral vermek amacıyla gerçekleştirdikleri gezide Mehmetçik ile bir araya gelecek olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Şimşek, "Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize geçmiş olsun, ordumuza muvaffakiyetler diliyorum." ifadesini kullandı.

Açıklamanın ardından 17 kişilik kafile, "Yüreğimiz, Dualarımız Mehmetçik İle, Gidiyoruz Afrin'e" sloganıyla Hatay'ın Hassa ilçesine gitmek üzere yola çıktı.