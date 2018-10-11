Zara Eğitim-Bir-Sen'de Günay güven tazeledi

SİVAS (AA) - Eğitim-Bir-Sen Zara İlçe Temsilcisi Şükrü Günay, yapılan seçimde güven tazeledi.

Mehmet Akif İlkokulu Konferans Salonu'nda toplanan genel kurulda, Şükrü Günay ve Ferdi Özakay yarıştı. Kongre sonrası oy çoğunluğunu alan Günay, yeniden sendika temsilcisi seçildi.

Şükrü Günay başkanlığında seçilen listede yönetim kurulunda Ahmet Murat Yiğit, Osman Sarıyıldız, Zekeriya Doğanay, Celal Çakmak, Çağrı Toğa ve Kamil Gülhan yer alırken, ilçe delegeliklerine ise Şükrü Günay, Hakan Doğan, Ferdi Özakay, Ahmet Murat Yiğit ve Celal Çakmak seçildi.

Seçim sonrası konuşan Şükrü Günay, "Bugün bir demokrasi şölenini yaşadık. Bizlere güvenen ve bu görevi bir kez daha layık gören üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Meselemiz eğitim, eğitim için çalışmaya devam edeceğiz. Eğitim camiamızın beklentileri ve sorunları bizlerin sorunları ve beklentileridir." diye konuştu.