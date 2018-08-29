Zafer Bayramı'na doğru

ANKARA (AA) - Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Duruay mesajında, tarihi boyunca hür ve bağımsız yaşamış asil Türk milletinin vatanını işgal edenlere karşı kazandığı Büyük Zafer'in 96. yıl dönümünü ile Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutlamanın onur ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

30 Ağustos Zaferi’nin, Türk milletin en ağır şartlarda bile esaret altına alınamayacağının ispatı olduğunu aktaran Duruay, mesajında şunları kaydetti:

"Bu şanlı zaferle Türk milleti, vatanı ve milletinin varlığı söz konusu olduğunda canını hiç düşünmeden seve seve vereceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Eşsiz vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla her aşaması dolu olan milli mücadele sonucunda kazandığımız bağımsızlığı, milletimiz milli birlik ve beraberlik anlayışıyla her zaman koruyacaktır."