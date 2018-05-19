Zabıta ekiplerinin ramazan denetimleri

KONYA (AA) - Seydişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ramazan ayında denetimlerini arttırdı.

Zabıta ekipleri, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Gıda Mühendisi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlık Teknikeri ile birlikte ağırlıklı olarak hijyen koşulları, ruhsat, vergi levhası, çalışanların temizliği, gramaj, kılık kıyafet temizliği konusunda denetim yapıyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri gıda üretim yasasına uygun hareket etmeyen iş yerleri ve imalathanelere uyarılarda bulunarak, ikinci kez aynı kural ihlali yapan iş yerlerine cezai işlem uygulanıyor.

Yapılan denetimlerin titizlikle sürdürüldüğünü belirten Başkan Mehmet Tutal, "Bu denetimlerle vatandaşlarımızın sağlıklı, hijyenik bir ortamda gönül rahatlığıyla alışveriş yapmasını amaçlıyoruz. Denetimler sırasında esnafımızı eksiklikleri ve hataları konusunda uyarıyoruz. Esnafımız da yapılan denetimler sonrası eksikliklerini gideriyor." dedi.