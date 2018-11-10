Zabıt katibinin zimmetine para geçirdiği iddiası

SİVAS (AA) - Sivas'ta, adliyede görevli zabıt katibi, dava taraflarının mahkeme masrafları için dosyaya yatırdığı avanslardan yaklaşık 16 bin lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla tutuklandı.

Kamu kurum ve kuruluşlarının, mahkeme masrafları için Sivas 2. İş Mahkemesindeki dosyalara yatırdığı avansların eksik olduğunun tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

İlk incelemede, kadın zabıt katibi S.Ç, avanslardan yaklaşık 16 bin lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla Adalet Komisyonu tarafından açığa alındı.

Daha sonra gözaltına alınan zabıt katibi, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Konuyla ilgili soruşturma devam ederken, geçmişe dönük mahkeme dosyalarının tek tek inceleneceği öğrenildi.