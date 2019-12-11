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Yüzlerce öğrenci, onlarca öğretmen askerler için klip çekti
KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesindeki Mahmut Esat Ortaokulu öğrencileri Mehmetçiğe destek için video klip hazırladı.Mahmut Esat Ortaokulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Mehmetçiğe destek için hazırlanan videoda, 850 öğrenci,...
Genel 11.12.2019, 13:35
KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesindeki Mahmut Esat Ortaokulu öğrencileri Mehmetçiğe destek için video klip hazırladı.
Mahmut Esat Ortaokulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Mehmetçiğe destek için hazırlanan videoda, 850 öğrenci, 67 öğretmen, 12 personel, ilçe protokolü ve emniyet güçlerinin de yer aldığı bildirildi.
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