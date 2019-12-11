Yurt genelinde sahte ve kaçak içki operasyonu
- Türkiye genelinde yapılan operasyonlarda, sahte alkollü içecek imalathanesi olarak kullanılan 4 adres ile tütün mamulleri ve alkollü içecek satış izin belgesi bulunmayan 25 iş yeri hakkında işlem yapıldı - 5 bin 305 şişe kaçak ya da sahte içki, 2 bin 178 litre sahte içki, 5 bin 428 litre etil alkolün ele geçirildiği operasyonlarda 39 kişi gözaltına alındı
ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekiplerince ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda, sahte alkollü içecek imalathanesi olarak kullanılan 4 adres ile tütün mamulleri ve alkollü içecek satış izin belgesi bulunmayan 25 iş yeri hakkında işlem yapıldı.
Yapılan aramalarda, 5 bin 305 şişe kaçak ya da sahte içki, 2 bin 178 litre sahte içki, 5 bin 428 litre etil alkol, 2 bin 740 içki aroması, 374 boş şişe, 1255 içki şişesi kapağı, 26 bin 703 sahte bandrol, 14 bin 61 içki etiketi, ruhsatsız 9 tabanca, ruhsatsız 4 tüfek ve bunlara ait 742 mermi, 1880 makaron, 2 bin 852 paket kaçak sigara, 480 puro, 14 kilogram sarmalık kıyılmış tütün ve 785 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
Ayrıca operasyonlar sırasında tespit edilen 4 sahte alkollü içecek imalathanesi ile tütün mamulleri ve alkollü içecek satış izin belgesi bulunmayan 25 iş yeri hakkında işlem yapıldı.
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