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Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don bekleniyor
İç ve doğu kesimlerde, yarın sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, yer yer pus ve sis yaşanacağı tahmin ediliyor.
Genel 14.01.2020, 15:47
ANKARA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülkenin kuzeydoğusu ile güneybatı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Samsun ve Ordu çevreleri hafif yağmurlu ve sağanak, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek.
Öte yandan Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.