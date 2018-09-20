Yunus Emre anılacak

KIRŞEHİR (AA) - Büyük Türk düşünürü ve halk şairi Yunus Emre'nin Aksaray ve Kırşehir Valiliklerince iki ilin sınırlarının birleştiği yerdeki türbesinde anılacağı bildirildi.

Kırşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Anadolu'nun Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında önemli bir yeri olan, Türk mutasavvıfı Yunus Emre'nin, Kırşehir ve Aksaray Valiliklerinin ortaklaşa düzenleyecekleri törenle anılacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırşehir Valisi İbrahim Akın, şiirleri ve söylemlerinde verdiği evrensel mesajlarla tüm insanlığa ulaşan büyük Türk mutasavvıfı Yunus Emre’yi anmak ve anlamak için Aksaray Valiliği ile ortak tören düzenleneceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İlimize bağlı Ulupınar köyünde 24 Eylül 2018 Pazartesi günü anma etkinlikleri gerçekleştireceğiz. Amacımız, Yunus Emre ve onun gibi gönül dünyamıza hitap eden tasavvuf erlerimize sahip çıkarak, bu değerlerimizi gelecek nesillerin de tanımasını sağlamaktır. Programda 'Yunus Emre' konulu şiir ve kompozisyonların yanı sıra, ilahi ve tasavvuf eserleri seslendirilecek. Çilehane'yi ziyaret ederek dua edeceğiz. Tüm Kırşehirlileri davet ediyorum."

Akın, "Büyük Türk mutasavvıfı Yunus Emre" anma etkinliklerinin iki ilin sınırlarının birleştiği yerdeki türbesinde gerçekleştirileceğini kaydetti.