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Yunanistan Büyükelçisi Diamessis, Erdoğan'a güven mektubu sundu

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis'i kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Diamessis, Erdoğan'a güven mektubu sundu....

Genel 10.12.2019, 17:33
Yunanistan Büyükelçisi Diamessis, Erdoğan'a güven mektubu sundu
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ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Diamessis, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Diamessis, bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

#Cumhurbaşkanlığı Külliyesi #güven mektubu #Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan #Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis
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