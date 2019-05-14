Yunak’ta Teknoloji Bağımlılığına Karşı İlk Adımlar Atılıyor

KONYA (AA) - Konya’nın Yunak ilçesinde davranışsal bağımlılıklarla mücadele etkinliği düzenlendi.

Yunak’ta çocuklarda ve gençlerde teknoloji ve internetin aşırı ve bilinçsiz kullanımının önlenmesi ve bu konuda farkındalık oluşturması amacıyla "Sanal Değil, Sosyal Hayatta Kal" sloganı ile bilgilendirme standı açıldı.

Açılan stanta vatandaşlara güvenli internet kullanımı hakkında bilgi verildi ve el broşürü dağıtıldı.

Proje ile ilgili olarak AA muhabirine bilgiler veren Yunak Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Dr. Alper Seven, "Bireylerde, okul çağındaki çocuk ve gençlerde oldukça sık görülen problemli internet/bilgisayar kullanımı, sosyal ilişkilerinin olumsuz yönde etkilenmesine, aile bağlarının zayıflamasına neden olmakta; akademik başarılarını düşürebilmektedir. Teknoloji/İnternetin aşırı ve bilinçsiz kullanımının önlenmesi ve bu konuda farkındalık yaratılması amaçlanmaktadır.

Müdürlüğümüz tarafından teknoloji ile internetin bilinçsizce kullanımının önlenmesi ve bu konuda farkındalık yaratılması amacıyla müdürlüğümüz önünde oluşturulan stantlar ile 'bağımlılıklarla mücadele etkinliği' programı düzenlenmiştir. Teknolojinin sağlıklı kullanımı konusunda toplumun bilinçlenmesi ve farkındalık düzeyinin arttırması için önümüzdeki günlerde ilgili kurumlarla yapılacak işbirlikleri ile çeşitli projeleri hayata geçirmeyi planlıyoruz." dedi.