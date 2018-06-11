Yunak'ta Hayır Çarşısı yüzleri güldürdü

KONYA (AA) - Yunak Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara giysi yardımında bulundu.

İlçedeki bir alışveriş merkezi binası içerisinde bulunan ve belediye tarafından hazırlanan Hayır Çarşısı’ndan öncelikli olarak engelli ve ihtiyaç sahibi çocuklar ile ailelerinden oluşan yaklaşık 500 kişi yararlandı.

Randevu usulüyle Hayır Çarşısı’na davet edilen ihtiyaç sahibi vatandaşlar, kendi zevklerine göre giysi seçti.

Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan ve eşi Sümeyra Demirhan, özellikle çocuklara giysi ve ayakkabı seçiminde yardımcı oldu.

Başkan Demirhan, ihtiyaç sahibi ailelerin belediyeye ait Hayır Çarşısı’ndan bayrama kadar istifade edebileceklerini belirterek, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın bayram öncesi yüzlerini güldürmek, çocuklarını sevindirmek hem sosyal sorumluluk anlayışımızın hem de insani ve vicdani yaklaşımımızın bir gereği." dedi.

