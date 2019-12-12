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Yunak'da "Kültür ve Sanat Atölyesi" açıldı
KONYA (AA) - Yunak ilçesinde Yunak Kaymakamlığı öncülüğünde kurulan Kültür ve Sanat Atölyesi düzenlenen törenle açıldı. Yunak Kaymakamlığı proje ofisi tarafından gerçekleştirilen projede öğretmenler hat, kağıt katlama, ahşap boyama...
Genel 12.12.2019, 13:37
KONYA (AA) - Yunak ilçesinde Yunak Kaymakamlığı öncülüğünde kurulan Kültür ve Sanat Atölyesi düzenlenen törenle açıldı.
Yunak Kaymakamlığı proje ofisi tarafından gerçekleştirilen projede öğretmenler hat, kağıt katlama, ahşap boyama ve ebru gibi el sanatlarını öğrenecek.
Anadolu İmam Hatip Lisesi binasında hizmet verecek olan atölyede Yunak'taki kültür ve sanat faaliyetlerinin arttırılması hedefleniyor.
Konuşmaların ardından dualar eşiliğinde kurdele kesilerek Kültür ve Sanat Atölyesi açılışı gerçekleştirildi.
Bir süre atölyeyi gezen protokol üyeleri çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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