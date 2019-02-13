Yunak Devlet Hastanesi Başhekimi görevine başladı

KONYA (AA) - Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan Dr. Hikmet Akbulut görevine başladı.

Yunak Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hasan Kurşun'un tayininin çıkması nedeniyle boşalan başhekimlik görevine 2018 yılından itibaren hastanenin çocuk polikliniğinde görev yapan Dr. Hikmet Akbulut atandı.

1988 yılında Konya'da dünyaya gelen Akbulut, 2011 yıllında Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

Selçuk Üniversitesi'nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları anabilim dalında uzmanlığını tamamlayan Akbulut'un 2011-2012 yıllarında Malkara Toplum Sağlığı Merkezi, Malkara Devlet Hastanesi ve 112 Acil Servisinde, 2012-2017 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yaptığı daha sonra Yunak Devlet Hastanesi'nde başhekimlik görevine getirildi.

Görevine başlayan Başhekim Hikmet Akbulut yaptığı açıklamada, "İlçemizde yaşayan insanlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. Sağlık hizmeti, tüm birimleri ve personeliyle bir ekip işidir. Ben ve tüm çalışma arkadaşlarımla birlikte sağlık hizmetlerinde güzel işler yapmak istiyoruz. Yunak halkı hizmetin en iyisine layıktır." dedi.