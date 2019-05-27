Yük treni iş makinesini çarptı

SİVAS (AA) - Sivas'ta lokomotifin iş makinesine çarpması sonucu hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Hanlı-Bedirli köyleri arasında TCDD tarafından yürütülen yarma ve modernizasyon çalışmalarına malzeme taşıyan tren, aynı bölgede çalışan ve raylara giren iş makinesine çarptı.

Lokomotifin raydan çıktığı kazada, yaralanan olmadı, trende ve iş makinesinde hasar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.