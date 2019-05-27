Yük treni iş makinesini çarptı

SİVAS (AA) - Sivas'ta lokomotifin iş makinesine çarpması sonucu hasar meydana geldi.
Lokomotifin raydan çıktığı kazada, yaralanan olmadı, trende ve iş makinesinde hasar oluştu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
SİVAS (AA) - Sivas'ta lokomotifin iş makinesine çarpması sonucu hasar meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hanlı-Bedirli köyleri arasında TCDD tarafından yürütülen yarma ve modernizasyon çalışmalarına malzeme taşıyan tren, aynı bölgede...
SİVAS (AA) - Sivas'ta lokomotifin iş makinesine çarpması sonucu hasar meydana geldi.
Lokomotifin raydan çıktığı kazada, yaralanan olmadı, trende ve iş makinesinde hasar oluştu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.