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YPG/PKK'lı teröristler Tel Abyad'da okullarda da yuvalanıyor
Suriye İnsan Hakları Ağı, terör örgütü YPG/PKK'nın Tel Abyad'da iki okulu karargaha çevirdiğini duyurdu.
Genel 09.10.2019, 16:36
ANKARA (AA) - Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), terör örgütü YPG/PKK'nın Tel Abyad'da iki okulu işgal ederek karargaha çevirdiğini bildirdi.
SNHR'nin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, YPG/PKK'lı teröristler, dün Zeynep Bent el Hüseyin ile Tel Abyad El Şarki okullarını bastı.
YPG/PKK'nın Tel Abyad başta olmak üzere işgal ettiği bölgede operasyon paniği sürüyor.
Üç günlük "seferberlik" ilan eden örgüt, zorla silah altına alma çabalarına hız verdi. Bu amaçla gençlerin Tel Abyad'dan ayrılmasına izin vermeyen teröristler, ilçe merkezindeki evleri işgal ederek buralarda yuvalanıyor.
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