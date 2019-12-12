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YPG/PKK'dan kaçan 5 terörist teslim oldu

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4, Suriye’nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 YPG/PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Genel 12.12.2019, 13:11
YPG/PKK'dan kaçan 5 terörist teslim oldu
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Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4, Suriye’nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 YPG/PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

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#türkiye
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