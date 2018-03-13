YPG/PKK Afrin'de de çocukları kaçırıp savaşa zorladı

ANKARA (AA) - BARIŞ GÜNDOĞAN - Teröristlere ait fotoğraf makinelerinin hafıza kartlarındaki fotoğraflarla belgelenen YPG/PKK'nın çocuk savaşçıları, bugüne kadar yayınlanan birçok uluslararası raporda da yer alıyor. Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) 22 Aralık 2016 tarihli raporunda, PKK'nın Irak’ın kuzeyindeki kadroları aracılığıyla çocukları militan olarak kullandığı 29 olayın saptandığı belirtilirken BM raporlarında ise YPG'nin Afrin ve Haseke'de 12 yaşındaki erkek ve kız çocukları örgüte eleman olarak aldığı aktarılıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, PKK'nın yıllardır başvurduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde çocuk yaştaki kişileri kaçırarak savaştırma eylemleri, terör örgütü tarafından Suriye'nin kuzeyinde yine uygulanıyor.

Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından da daha önce defalarca gündeme getirilen YPG/PKK'nın savaştırdığı çocuklar, önceki günlerde bu kez kendi çektikleri fotoğraflarla belgelenmişti.

Afrin'de etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerilerinde ve barınma yerlerinde ele geçirilen fotoğraf makinelerinden çıkan hafıza kartları ile dokümanlar, terör örgütünün küçük yaştaki çocuklara verdiği silah eğitimlerini ve dağdaki yaşamlarını ortaya koymuş, 13-17 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuklara ait görüntüler bulunmuştu.

Terör örgütünün fotoğraf ve görüntülerle belgelenen çocuk savaşçıları, BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonunun Ağustos 2013'te yayınladığı raporda, ABD'nin 2014'te yayınladığı İnsan Hakları Uygulamaları Ülke Raporlarında ve İnsan Hakları İzleme Örgütünün çeşitli raporlarında da kapsamlı bir şekilde anlatılıyor.

Onca karara rağmen terör örgütü, hukuksuzluğunu sürdürmeye devam ediyor. Terör örgütünün ailelerinden kopararak zorla savaştırdığı çocuklar, uluslararası raporlarla belgelenmesine rağmen dünya devletleri ise sessizliğini koruyor.

Dünyanın görmezden geldiği "çocuk savaşçılar" konusunda ABD'nin Temmuz 2015'te yayınladığı İnsan Ticareti Raporu'nda, Kürt kökenli çocukların kaçırıldığı veya PKK’ya katılmaya zorlandıkları ifade edilmişti.

ABD'nin Haziran 2016'da yayınladığı aynı raporda, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin 15 yaş altı çocuklar dahil erkek ve kız çocuklarını örgüte eleman olarak temin etmeye, kullanmaya ve onları eğitim kamplarına götürmeye devam ettiği kaydedilmişti. Mayıs 2015’te YPG ve YPJ'nin sözde Afrin kantonunda 18 yaş ve üstü kişiler için meşru müdafaa çağrısı yaptığı dile getirilmiş ancak Nisan 2015'te 16 yaşında bir kız çocuğunun ailesinin itirazlarına rağmen YPG tarafından örgüt bünyesine zorla alındığına dikkat çekilmişti.

Çocukları kaçırılan ailelerin eylemleri ABD raporunda

ABD'nin 2014'te yayınladığı İnsan Hakları Uygulamaları Ülke Raporlarının Türkiye'ye yer verilen kısmında, terör örgütü PKK’nın geçmişte düzenli olarak çocukları aldığı ancak PKK’lı çocuk savaşçıların sayısının bilinmediği ifade edilmişti.

Raporda, PKK’nın gençleri kaçırma ve örgüte eleman olarak temin etme eylemlerini devam ettirdiği belirtilmiş, hatta kaçırılanların ailelerinin, örgütün çocuklarını bırakması için çok sayıda protesto düzenlediklerine yer verilmişti.

Uluslararası hukukun, savaş durumunda çocukların kullanılmasını yasaklamasına karşın, BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonunun Ağustos 2013'te yayınladığı raporda, YPG’nin Afrin ve Haseke’de 12 yaşındaki erkek ve kız çocuklarını örgüte eleman olarak temin ettiği aktarılıyor.

15 Kasım 2013 tarihli BM Çocuklar ve Silahlı Çatışma Raporu'nda ise Suriye’de 14-17 yaşlarındaki erkek ve kız çocuklarının Haseke bölgesinde Kürt silahlı gruplarına katıldığı ve çocukların çoğunlukla kontrol noktalarına yerleştirildiği, ayrıca bilgi ve askeri teçhizat iletmek ve eğitilmek üzere kullanıldıkları naklediliyor.

Afrin'de de aynı suçu işlemişler

İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından 19 Haziran 2014'te yayınlanan "Kürt Yönetimi Altında: Suriye'de PYD’nin Ele Geçirdiği Bölgelerde Kötü Muameleler" başlıklı raporda, terör örgütü YPG'nin "Afrin, Kobani ve Cezire’deki" kontrol noktalarında 18 yaş altı erkek ve kız çocuklarını kullandığı ve bazı çocukların YPG saflarında savaşa katıldığı belirtiliyor.

HRW'nin 22 Aralık 2016 tarihli, "Irak: Silahlı Gruplar Çocukları Asker Olarak Kullanıyor" başlıklı bir yayınında ise özellikle terör örgütü PKK’nın Irak’ta çocukları asker olarak kullanması ele alınıyor.

PKK'nın kız ve erkek çocuklarını militan kadroya dahil ettiği ve kendi kadrolarından çıkmaya çalışanları kaçırdığı ya da ciddi bir şekilde suistimal ettiği belirtilen raporda, bölgede yapılan saha araştırmaları sonucunda, PKK'nın Irak’ın kuzeyindeki kadroları aracılığıyla çocukları militan olarak temin ettiği 29 olayın saptandığı aktarılıyor. Raporda, bu kapsamda, 15 yaşından küçük çocukların çatışmalarda yer aldıkları, kontrol noktalarına yerleştirildikleri ya da silahların temizlenmesi ve hazırlanması gibi işlerde kullanıldıkları kaydediliyor.

Bir diğer izleme örgütü Almanya merkezli Kurd Watch ise PYD'nin kişileri zorla silah altına alması ve çocukları savaşçı olarak kullanmasına ilişkin bir rapor yayınladı. PYD/YPG tarafından çıkarılan sözde "meşru müdafaa kanunu" ile kişilerin zorla silah altına alındığı kaydedilen raporda, 12 yaşına kadar küçüklerin de benzer bir uygulamaya tabi tutuldukları vurgulanıyor.

Fatıma, Maisa, Sidra...

Kurd Watch'ın raporlarında, terör örgütü PYD/YPG'nin ailelerinden kopardığı çocuk savaşçılara ilişkin örnekler de anlatılıyor.

Buna göre, PYD/YPG'nin kullandığı yüzlerce çocuk militandan biri olan Fatıma S.A, 12 yaşındayken terör örgütü tarafından silah altına alınıyor. Ailesi ile yapılan görüşmelerde Fatıma'nın birden kaybolduğu, ebeveynlerinin PYD/YPG destekçisi olması ve kızlarının örgüte katılmalarını istememesine rağmen sonraki süreçte çocuklarına ulaşmalarının engellendiği belirtiliyor.

Benzer bir diğer olay, 13 yaşındaki Maisa M.A'nın başına geliyor. PYD/YPG tarafından okulundan alınarak militan kadroya dahil edilen Maisa'nın geri verilmesi için akrabalarının PYD/YPG birlikleri önünde protesto gösterisi yaptığı ancak kızlarına ilişkin bir bilgi olmadığı yanıtını alan ailenin, daha sonra kızlarının YPJ kamplarından birinde olduğunu öğrendiği aktarılıyor.

Söz konusu çocuk savaşçıların çatışmalarda hayatını kaybettiği ya da yaralanabildiği, hatta kendi silahlarından çıkan kaza kurşunlarına da hedef olabildikleri anlatılıyor. Tel Tamr kentinde PYD tarafından sözde trafik polisi olarak görevlendirilen 16 yaşındaki kız çocuğu Sidra M.S.U'nun, 2015 Haziran ayında kendi tüfeğinden çıkan kaza kurşunu ile hayatını kaybettiği yine Kurd Watch'ın raporlarında belgeleniyor.

Savaş suçu sayılıyor

Çocukların asker olarak kullanılması hususu, 1949 Harp Zamanında Sivillerin Korunmasına İlişkin Cenevre Sözleşmeleri ile uluslararası hukuk alanında yerini alıyor.

Söz konusu sözleşmelerde çocuk askerler konusu "15 yaşından küçüklerin özel olarak korunması" çerçevesinde ele alınmıştı. Cenevre Sözleşmelerine ek, 1977 tarihli Uluslararası Silahlı Çatışmaların Kurbanlarının Korunmasına İlişkin 1 Numaralı Protokol’de, 15 yaşına ulaşmamış çocukların düşmanca davranışların tarafı olmamaları ve özellikle silahlı kuvvetlerde yer almamaları gerektiği belirtiliyor.

Çocukların çatışmalara dahil edilmemesine ilişkin daha kapsamlı hususlar 1989 BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde düzenlenirken, daha önceki düzenlemelerde olduğu gibi yine 15 yaş baz alındı.

Çocuk askerlere ilişkin uluslararası mevzuatlardaki alanda en önemli araçlardan biri ise Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) kararı. UCM Statüsü'nün en önemli getirilerinden biri, çocuk askerler konusunu savaş suçu olarak düzenliyor. Statünün ilgili maddesi, 15 yaşından küçük çocukların askere alınması ya da çatışmalarda doğrudan kullanılmasını "savaş suçu" ilan etmişti.