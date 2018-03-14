Yozgat'tan Mehmetçik'e destek

YOZGAT (AA) - Yozgat'tan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek amacıyla 141 kurbanlık koyun gönderildi.

Yozgat Belediyesince başlatılan 99 İsmine Kurban Olsun, Afrin Yiğitleri Muzaffer Olsun Projesinde, çoğu gurbetçiler tarafından 141 kurbanlık koyun bağışı yapıldı.

Kurbanlık koyunları harekata katılan Mehmetçik'e ulaştırmak amacıyla Hatay'ın Hassa ilçesine gönderilmesi dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, törende yaptığı konuşmada, tarih boyunca Türk milletinin kahramanlığıyla gündeme geldiğini söyledi.

Kentin nüfusa oranla terörle mücadelede en fazla şehit veren il olduğunu belirten Yurtnaç, "Katkı sağlayan kardeşlerimize ve belediyemize yaptığı bu çalışma dolayısıyla teşekkür ediyorum." dedi.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan da sınır dışında bu memleketin bölünmez bütünlüğü için kahramanca mücadele eden, savaşan yiğitlere karınca kararınca destek olmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Mehmetçik'e destek için daha önce Nusaybin ve El Bab'a gittiklerini anımsatan Arslan, şunları kaydetti:

"Şimdi de Afrin'de kahramanca savaşan yiğitlerimize manevi destek görevini yerine getirmeye çalışıyoruz. Oradaki yiğitlerimizin hiçbir şeye ihtiyaçları olmadığını biliyoruz. Onlar sadece ve sadece Allah rızası ve bu vatanın bölünmez bütünlüğü için mücadele ediyorlar, canlarını, kanlarını seve seve Allah rızası için feda ediyorlar. Allah kendilerinden razı olsun. Bizlere düşen de onlara manevi destek olmak, bu desteği de değişik etkinliklerle göstermek."

İl Müftü Yardımcısı Süleyman Eroğlu'nun duasının ardından iki kamyona yüklenen 141 kurbanlık koyun, askerlere ulaştırılması için Hatay'ın Hassa ilçesine gönderildi.