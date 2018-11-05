Yozgat'tan dünyaya bakır eşya ihracatı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde faaliyet gösteren bir firma, bakırdan ürettiği ev ve süs eşyalarını, Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri ile ABD'ye satıyor.

Firmanın işletme müdürü Adnan Karamıstıkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Boğazlıyan'da 2000 yılından itibaren faaliyet gösterdiklerini ve ürünlerinin tamamını ihraç ettiklerini söyledi.

Başta bakır olmak üzere pirinç ve paslanmaz metallerden 4 bin civarında farklı tasarım ev ve süs eşyası yaptıklarını anlatan Karamıstıkoğlu, "Ev ve bahçe ürünleri, sanatsal ağırlıklı ürünler yapıyoruz. Bu tasarımları ABD ve gelişmiş Avrupa ülkelerine ihraç etmekteyiz. Ürünler o ülkenin kendi kültürüne uygun olmakla beraber bize özgü ürünleri de zaman zaman gönderiyoruz." diye konuştu.

Karamıstıkoğlu, az da olsa Ortadoğu ülkeleri için de üretim yaptıklarını dile getirerek, "Suudi Arabistan'a özel projeler yaptık. Mekke ve Medine'de aydınlatmalar, saray kapıları, korkuluklar yaptık. Firmamızda 40-45 civarında çalışanımız var." ifadelerini kullandı.

Küvet, saksı, bardak, tabak gibi binlerce ürün imal ettiklerini aktaran Karamıstıkoğlu, Yozgat'ın ihracatının önemli bir bölümünü karşıladıklarını belirtti.

Firmada 17 yıldır çalışan Kadir İncekaya ise, sipariş üzerine üretim yaptıklarını, son günlerde banyo küveti imalatına ağırlık verdiklerini ifade etti.