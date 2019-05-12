Yozgat'ta trafik kazasında şehit olan polisler için tören

YOZGAT (AA) - Yerköy ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu şehit olan polis memurları Fatih Şevket Ersin ve Hayrullah Taşköprü için Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) tören düzenlendi.

Yozgat Adli Tıp Kurumundan alınan cenazeler, POMEM'e getirildi. Şehitlerin getirilişi sırasında yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Saygı duruşunda bulunulduktan sonra şehitlerin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Törende konuşan Yozgat Vali Vekili Şükrü Çakır, polis teşkilatının dün iki kahramanını elim bir trafik kazasında kaybettiğini belirterek, "İç güvenlikte canımızı, malımızı, namusumuzu koruyan, iç ve dış teröre karşı kahramanca mücadele eden polis teşkilatımız, dün iki kahraman arkadaşlarını bu defa elim bir trafik kazasında kaybetmişler, görev şehidi olarak cennete vermişlerdir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, polis teşkilatına başsağlığı diliyorum." dedi.

İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu da Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları Hayrullah Taşköprü ve Fatih Şevket Ersin'in Ankara Narkotik Daire Başkanlığındaki kurs görevi sonrası Ağrı'ya dönerken Yerköy'de geçirdikleri trafik kazasında şehit olduklarını ifade ederek, "Şehitlik mertebesi çok güzel bir makamdır ve mekanları cennettir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar dilerim. Aynı kazada yaralanan kardeşimiz Muhammet Enes Yolcu'ya da acil şifalar dilerim, vatan sağ olsun." diye konuştu.

İl Müftüsü Salih Sezik'in yaptığı duanın ardından şehit polis memuru Fatih Şevket Ersin'in cenazesi İzmir'in Ödemiş ilçesine, Hayrullah Taşköprü'nün cenazesi ise Zonguldak'ın Devrek ilçesine gönderildi.

Şehit polislerin evli oldukları öğrenildi.

Törene, şehit yakınları, Vali Yardımcısı Mustafa Altınpınar, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, daire müdürleri, emniyet ve askeri personel ile polis öğrenciler katıldı.

Öte yandan kazada yaralanan polis memuru Muhammed Enes Yolcu'nun tedavisi Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.

Dün, polis memuru Fatih Şevket Ersin idaresindeki 27 UY 10 sivil plakalı otomobil, Ankara-Yozgat kara yolu Yukarı İhsan Gazili köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye devrilmiş, kazada polis memurları Ersin ve Taşköprü olay yerinde hayatını kaybetmişti. Araçtaki polis memurlarından Muhammed Enes Yolcu ise ağır yaralanmıştı.