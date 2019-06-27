Yozgat'ta trafik kazası: 4 yaralı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. İ.C idaresindeki 39 AZ 041 plakalı otomobil, Yozgat - Ankara kara yolu Sekili köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü ile otomobilde bulunan...

Yozgat'ta trafik kazası: 4 yaralı
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YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İ.C idaresindeki 39 AZ 041 plakalı otomobil, Yozgat - Ankara kara yolu Sekili köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Sürücü ile otomobilde bulunan N.C, R.C. ve G.G. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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