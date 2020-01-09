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Yozgat'ta sahte bahis kuponuyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı yakalandı
- Şüpheliler, adliyeye sevk edildi
Genel 09.01.2020, 12:30
YOZGAT (AA) - Yozgat'ta yüksek kazanç vaadiyle internet üzerinden sahte bahis kuponu satarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 3'ü öğrenci 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin, bilgisayar ve telefonlarında yapılan incelemede yüksek kazanç vaadiyle kandırdıkları kişilerin 500 bin lirasını dolandırdıkları, mağdurların kredi kartı bilgilerine ulaşarak alışveriş yaptıklarının tespit edildiği öne sürüldü.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.C.B. (20), B.C.K.(20), A.O.A. (20), S.O. (19), A.S. (18) ve N.S.Y. (17) adliyeye sevk edildi.