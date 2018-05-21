Yozgat'ta kumar operasyonu

YOZGAT (AA) - Sarıkaya ilçesinde, jandarma ekipleri bir kahvehaneye düzenledikleri operasyonda kumar oynadıkları ileri sürülen 6 kişiyi yakaladı.
Karayakup Beldesi Terzili Mahallesi'nde bir kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri, kahvehaneye operasyon düzenledi.
Operasyonda, kumar oynadıkları belirlenen 6 kişi yakalandı. Ekipler oyun kağıtları ve kumar paralarına el koydu. Kumar oynayan 6 kişiye 259'ar lira idari para cezası verilirken, kahvehane işletmecisi K.U. hakkında da yasal işlem başlatıldı.