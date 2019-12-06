Son Dakika
Yozgat'ta kullanılmayan konakta çıkan yangın söndürüldü
YOZGAT (AA) - Eski MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu'nun babasına ait Yozgat'taki kullanılmayan tarihi konakta çıkan yangın söndürüldü.İstanbulluoğlu Mahallesi, Karabacak Sokak'taki konakta henüz çıkış sebebi belirlenemeyen...
Genel 06.12.2019, 18:28
YOZGAT (AA) - Eski MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu'nun babasına ait Yozgat'taki kullanılmayan tarihi konakta çıkan yangın söndürüldü.
İstanbulluoğlu Mahallesi, Karabacak Sokak'taki konakta henüz çıkış sebebi belirlenemeyen yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
Söndürülen yangında, konakta hasar oluştu.
Mahalle Muhtarı Erdoğan Deniz, binanın boş olduğunu, tinercilerin mekanı haline geldiğini söyledi.
2°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 06 Aralık 2019
|İmsak
|06:10
|Güneş
|07:38
|Öğle
|12:37
|İkindi
|15:06
|Akşam
|17:27
|Yatsı
|18:49