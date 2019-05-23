Yozgat'ta keten ve ipek dokuma kursu

YOZGAT (AA) - Yozgat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Akşam Sanat Okulu tarafından açılan dokuma kursuna katılan kadınlar, keten ve ipekten dokudukları ürünleri satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Yozgat’ta Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan dokuma kursunda ev kadınları, 'cicim dokuma' tekniğini ipek ve keteni ilmek ilmek dokuyarak sanat eserine dönüştürüyor.

Merkezin usta öğreticisi Aynur Caner, gazetecilere yaptığı açıklamada, ipek ve keten üzerine açılan dokuma kursuna 12 kursiyerin katıldığını söyledi.

"Cicim" dokuma tekniği ile şal, fular, masa örtüsü gibi ürünlerin dokunduğunu aktaran Caner, "Kursiyerlerimiz burada boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirirken yaptıkları ürünleri de satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor. Yaptığımız dokumalarda Yozgat yöresine ait unutulmaya yüz tutmuş motifleri kullanıyoruz." dedi.

Dokuma kursuna katılan 55 yaşındaki Güldane Karaköseoğlu da ipek ve keten dokumayı severek yaptığını belirtti.

Karaköseoğlu, "Burada masa örtüsü, şal, fular gibi ürünleri sipariş üzerine yapıyorum. Hem kursa katılıyorum hem de yaptıklarımızı satarak kazanç elde ediyorum. Dokuma yaparken eller ayaklar hepsi çalışıyor, aynı zamanda burada spor yapmış oluyoruz. Bedenen de iyi oluyor ruhen de rahatlamış oluyoruz." ifadelerini kullandı.