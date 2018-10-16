Yozgat'ta jandarmadan helikopterle trafik denetimi

YOZGAT (AA) - Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, helikopterle trafik denetimi yapıldı.

İçişleri Bakanlığının eylem planı kapsamında, ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla il genelinde jandarma sorumluluk bölgesinde helikopterle havadan trafik denetimi gerçekleştirildi.

Jandarma ekipleri helikopterli denetimde, hatalı sollama yapan, emniyet şeridi veya bankette zorunlu haller dışında duraklayan ve park eden, yakın takip mesafesine uymayan ve sürekli sol şeritte seyrederek kural ihlali yapan sürücüleri tespit etti.

Tespit edilen araçlar, helikopterde bulunan görevlilerce kontrol noktalarındaki trafik ekiplerine bildirilerek, sürücülere cezai işlem uygulandı.

Denetimlerde, kural ihlali yapan 17 sürücüye 6 bin 460 lira ceza kesildi.

Yetkililer, helikopter ve drone destekli trafik denetimlerinin devam edeceğini bildirdi.