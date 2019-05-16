Yozgat'ta jandarma 212 parça tarihi eser ele geçirdi

YOZGAT (AA) - Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzenledikleri operasyonda 212 parça tarihi eser ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Sorgun ilçesine iki otomobilde tarihi eser olduğu bilgisini alan jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Çiğdemli beldesinde otomobilleri durduran jandarma, yaptıkları aramada 172 sikke, 17 yüzük, 1 insan heykeli, 1 yılan başlı bilezik, 1 metal aslan heykeli, 1 metal kuş heykeli, 1 metal haç, 18 metal elbise takısı olamak üzere 212 parça tarihi eser ele geçirdi.

. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.



