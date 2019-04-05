Yozgat'ta AK Parti ilçe başkanı darbedildi

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Saraykent ilçesinde, seçimi kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) Belediye Başkan Adayı Ahmet Köroğlu tarafından darbedildiği öne sürülen AK Parti İlçe Başkanı Necmettin Kaya hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, BBP Saraykent Belediye Başkan Adayı Köroğlu'nun yakınları tarafından araçla takip edildiğini söyleyen AK Parti İlçe Başkanı Kaya, şikayet için İlçe Emniyet Müdürlüğüne gitti. Polis memurları tarafından ilçe emniyet amirinin odasına alınan Kaya, kısa bir süre sonra odaya giren Köroğlu tarafından darbedildi.

Arbede sırasında başından yaralanan Kaya, Sorgun Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesinde tedaviye alındı.

Köroğlu ve beraberindekiler, olay sonrasında gözaltına alındı.

AK Parti Yozgat milletvekilleri Bekir Bozdağ ve Yusuf Başer, AK Parti İl Başkanı Çelebi Dursun ve partililer, Kaya'yı hastane acil servisinde ziyaret etti.

Olayı anlatan Kaya, kendisinin araçla takip edildiğini belirterek, "Takip edildiğimi fark edince ilçe emniyet müdürlüğüne geçtim. Orada polis memurları beni içeri aldı. Odada beklerken Köroğlu geldi, ben nezaketen ayağa kalktığımda bana saldırdı, darbetti." dedi.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Çelebi Dursun da şöyle konuştu:

"İlçe başkanımız, bizim il genel meclis üyemizken bizden aday adayı olup, daha sonra aday gösterilmeyince BBP'den aday olan bir şahıs ve çocuklarının saldırısına uğradı. Biz, 14 ilçe 22 belde olmak üzere Yozgat'ta toplam 36 bölgede seçime gittik. Hiçbir yerde bir sorun, sıkıntı yaşamadık. Birlik beraberlik içerisinde güzel bir seçim geçirdik. Ama ilçemizde bugün istemediğimiz, Saraykent halkının da bizim de doğru bulmadığımız şekilde aday arkadaşlarımızdan bir tanesi bizim ilçe başkanımızı takip edip, ilçe başkanımızın ilçe emniyet amirliğine sığınması sonucu içeriye çocuklarıyla birlikte girerek ilçe başkanımıza karşı bir saldırıda bulunuyor. Bunun sonucu olarak da ilçe başkanımız bilinç kaybı yaşıyor. Sorgun Devlet Hastanesine oradan da Yozgat Şehir Hastanesine kaldırılıyor. Şu an durumu iyi."

İlçe halkının sağduyulu olduğunu kaydeden Dursun, "İlçede herhangi bir gerginlik yok, ilçe halkı gayet sağduyulu davranıyor. Bu, aday olan bir arkadaşın seçim kaybetmesi sonucu fevri bir davranışıdır. İlçe halkını temsil etmez. Üzücü bir olay olmasa güzel olacaktı ama maalesef yaşanmış bir olay. Yapanlar gözaltına alındı. Olay adli makamlara intikal etti, soruşturma devam ediyor." ifadesini kullandı.