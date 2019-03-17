ANKARA (AA) - Gölbaşı İlçesinde yaşayan Yozgatlılar "Arabaşı" etkinliğinde buluştu.

Etkinliğe katılan TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek, devleti yönetecek kadroların ehil insanlardan oluşması gerektiğini belirtti.

"Ben de elbette Cumhur İttifakına oy istiyorum" diyen Çiçek, "Büyükşehirde Mehmet Özhaseki'ye, burada Ramazan Şimşek'e oy istiyorum. Ama bu söylediğim gerekçe ile istiyorum. Bu arkadaşları daha iyi gördüğüm için istiyorum. Babamın oğlu olduğu için değil, basit bir kısım gerekçelerle değil, devlet işinin bir ehliyet olduğunu ve ehli insanlarla Türkiye'nin bir yerden bir yere gidebileceğini düşündüğüm için istiyorum" dedi.



MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ise Mehmet Özhaseki'nin tecrübesiyle ön plana çıktığını belirterek " Artık sadece Kayseri’ye değil, Ankara’ya değil, Türkiye’ye değil, belediyecilik konusundaki tecrübesi, geçmişi dünyaya mal olmuş 'Haseki Belediyeciliğinin' kurucusu olmuş ve belediyeciliği ders olarak okutulmaya başlanmış. Onun için işin proje ve hizmet boyutundaki yarışta herhangi bir sorunumuz yok” dedi.

Gölbaşı Yozgatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Karakurt da birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, "Biz birliğimizi ve beraberliğimiz koruduğumuz müddetçe Cenab-ı Allah asla bizi yalnız bırakmayacaktır” şeklinde konuştu.

Etkinlik kapsamında Yozgatlılar birbirleriyle tanışma ve sohbet etme imkanı buldu.







