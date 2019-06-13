Yozgat Valisi Çakır, OSB'yi ziyaret etti

YOZGAT (AA) - Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'de (OSB) faaliyette bulunan firmaları ziyaret etti.

Dün düzenlenen il ekonomi toplantısında iş insanlarıyla bir araya gelen Vali Çakır, bugün de Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bazı firmaları ziyaret etti.

Çakır, hazır gıda üreten ve 235 kişiye istihdam sağlayan Sidaş Gıda, ürettiği konfeksiyon ürünlerini ihraç eden ve 223 kişiye istihdam sağlayan Ritim Tekstil ile 240 kişiye istihdam sağlayan Erensan firmasında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Firma yetkilileriyle, sorunlar ve çözümü konusunda fikir alışverişinde bulunan Çakır, Yozgat'ta il ekonomisine katkı verdikleri ve artı bir istihdam sağladıkları için teşekkür etti.