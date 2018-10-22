Yozgat TSO Başkanı Çelik çalışmalarını değerlendirdi

YOZGAT (AA) - Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çelik, basın toplantısı düzenleyerek göreve geldiği günden beri yaptıkları çalışmaları değerlendirdi.

Çelik, yönetim kurulu üyelerinin de katılımıyla kentteki bir kafede düzenlediği basın toplantısında, göreve başlayalı yaklaşık 6 ay olduğunu ve bu süre içerisinde 500 üyeyi ziyaret ederek sorunlarını dinlediklerini ve bu sorunların çözümü için çalışma yapacaklarını dile getirdi.

Odaya yeni hizmet binası kazandırmak için çalışmalara başladıklarını aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Yeni binamızın temelini attık. Bin 500 metrekare alan üzerinde yapılan binamızın 10 bin metrekare kapalı alanı bulunacak. Binamız, büyük konferans salon, toplantı salonları ve daha geniş kapsamlı, sosyal donatıları zengin ve nitelikli olacak. 16 milyon liraya mal olacak binamız 500 günde tamamlanacak."