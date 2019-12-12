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Yozgat merkezli fuhuş operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
YOZGAT (AA) - Yozgat ve Ankara'da düzenlenen fuhuş operasyonunda biri kadın 5 zanlı gözaltına alındı. Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yerköy ilçesinde 4, Ankara'da 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, "fuhşa...
Genel 12.12.2019, 11:15
YOZGAT (AA) - Yozgat ve Ankara'da düzenlenen fuhuş operasyonunda biri kadın 5 zanlı gözaltına alındı.
Operasyonda, "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek, zorlamak" suçundan H.G, H.A.D, B.G, Y.B. ve F.U. gözaltına alındı, fuhşa zorlanan 5 kadın ile fuhuş yapan 15 kişi emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 kadın ve fuhuş yapan 15 kişi serbest bırakıldı, biri kadın 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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