Yozgat merkezli fuhuş operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

YOZGAT (AA) - Yozgat ve Ankara'da düzenlenen fuhuş operasyonunda biri kadın 5 zanlı gözaltına alındı.



Yozgatekipleri, Yerköy ilçesinde 4, Ankara'da 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek, zorlamak" suçundan H.G, H.A.D, B.G, Y.B. ve F.U. gözaltına alındı, fuhşa zorlanan 5 kadın ile fuhuş yapan 15 kişi emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 kadın ve fuhuş yapan 15 kişi serbest bırakıldı, biri kadın 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.