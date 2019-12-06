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Yozgat İl Jandarma Komutanı Yeşilyurt, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

YOZGAT (AA) - Yozgat İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. Yeşilyurt, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek...

Genel 06.12.2019, 10:13
Yozgat İl Jandarma Komutanı Yeşilyurt, AA'nın
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YOZGAT (AA) - Yozgat İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yeşilyurt, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi. Albay Yeşilyurt, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy kullandı.

Muslubelen kontrol noktasında görev yapan jandarma ekipleri de oylamaya katıldı. Ekipler, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in 'yüzü' Türkiye'de gülüyor", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.

#"Yılın Fotoğraf" oylaması #Yozgat
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